Julia Roberts vuole un cinecomic: futuro in Marvel o DC? 'Sarebbe fantastico'

Gli attori ancora estranei ai cinecomic sono ormai delle vere e proprie mosche bianche in quel di Hollywood: Marvel Cinematic Universe e (fu?) DC Extended Universe hanno letteralmente fagocitato tutti o quasi i nomi più in vista degli ultimi anni, e sono in molti a non disdegnare l'idea di farsi ammaliare dalle sirene dei grandi franchise.

Nella categoria rientra anche Julia Roberts: mentre Dwayne Johnson chiude le porte al Marvel Cinematic Universe, infatti, la star di Notting Hill, attualmente nelle sale in compagnia dell'ex-Batman George Clooney con Ticket to Paradise, ha risposto con entusiasmo a chi le chiedeva della possibilità di entrare a far parte del cast di un cinecomic.

"Non sarebbe fantastico?" sono state le parole con cui Roberts ha telegraficamente espresso la sua voglia di sperimentare costumi e superpoteri almeno una volta nel corso della sua carriera: il contesto non era certo quello giusto per approfondire l'argomento (l'attrice si trovava alla premiere del suo Ticket to Ride), ma insomma... Un'apertura è un'apertura, che siano due parole o centocinquanta!

Dove vi piacerebbe vedere Julia Roberts? Marvel Cinematic Universe o universo DC? E soprattutto, in quale ruolo vedreste bene la star di Erin Brockovich? Fatecelo sapere nei commenti! Julia Roberts a parte, comunque, scopriamo insieme quali film mancano all'appello della Fase 6 dell'MCU.