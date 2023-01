Julia Roberts, la star di Pretty Woman scopre una parentela con un collega di Hollywood!

Julia Roberts ha diversi parenti illustri e famosi nel mondo del cinema, dal fratello Eric Roberts alla nipote Emma Roberts. Ora però la star di Pretty Woman ha scoperto di avere un altro legame di sangue con un collega molto famoso di Hollywood nel corso della première della nona stagione di Finding Your Roots.

Julia Roberts condivide un legame di parentela con Edward Norton, probabilmente a causa di un lontano parente, come ha ricordato il presentatore Henry Louis Gates Jr.



"Tu e Ed condividete un lungo e identico tratto di DNA sul vostro nono cromosoma. Ciò significa che avete ereditato questo DNA condiviso con un lontano antenato da qualche parte nel vostro albero genealogico".

Alla notizia, Edward Norton ha reagito con la sua consueta ironia:"Come mai non ho avuto i denti e il sorriso?".



Entrambi hanno iniziato la propria carriera a New York ma Roberts - che per anni si è tenuta lontana da commedie alla Pretty Woman - è originaria della Georgia mentre Norton è nato a Boston, in Massachusetts. Ironia della sorte, non hanno mai lavorato insieme.

L'occasione potrebbe nascere nel prossimo film di Knives Out? Sarebbe una new entry interessante per il già nutrito cast del franchise di Rian Johnson.



Di recente Julia Roberts ha recitato con George Clooney in un nuovo film a distanza di anni dalla collaborazione in Ocean's Eleven: su Everyeye trovate la recensione di Ticket to Paradise.