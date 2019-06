Julia Roberts, Spike Lee e... Batman nella Walk of Fame di Hollywood nel 2020

La Walk of Fame Selection Committee di Hollywood ha annunciato l’elenco delle personalità che saranno premiate con una stella nel 2020 per essersi distinte nell’industria dell’intrattenimento (cinema, teatro, televisione, musica e radio).

Nella categoria dedicata ai film saranno premiati, tra gli altri, il due volte premio Oscar Mahershala Ali (Green Book), il regista Spike Lee, Chris Hemsworth (Avengers: Endgame, nonostante il suo Thor non sia piaciuto ai figli), Julia Roberts, che recentemente è tornata a parlare del suo Pretty Woman, e Octavia Spencer. Anche Batman, supereroe DC, riceverà la sua personale stella.

Per la televisione il riconoscimento andrà ai conduttori di talk show Andy Cohen e Wendy Williams, a Terry Crews (Brooklyn Nine-Nine) e a Christina Applegate (Married with children). Nella musica, avranno la loro stella Alicia Keys, Billy Idol, Curtis “50 Cent” Jackson e Tanya Tucker.

L’elenco completo dei premiati è stato rivelato con un live streaming in esclusiva su Variety. La Camera di Commercio di Hollywood ha annunciato anche dei premi postumi, come quelli per il comico Andy Kaufman e il musicista Muddy Waters.

Vin Di Bona, presidente del comitato di selezione, ha dichiarato: “Le scelte di quest'anno sono state particolarmente esclusive. Siamo stati in grado di riconoscere i talenti di 35 artisti che hanno già costruito un'eredità qui a Hollywood. Inoltre, abbiamo voluto celebrare molti nuovi artisti di talento che hanno toccato i nostri cuori al cinema, in televisione, alla radio e in diverse categorie musicali."