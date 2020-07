Julia Roberts: ecco la sosia cantante che sta conquistando il web

Il fascino di Julia Roberts non ha eguali e ancora oggi è considerata uno dei volti più particolari di Hollywood. Eppure c'è chi le fa concorrenza a ritmo di musica...

Sono infatti in molti ad aver notato una certa somiglianza tra la cantante armena Arpi Alto e l'attrice di Pretty Woman. Ovviamente la cantante è molto giovane, e ciò la fa assomigliare alla Roberts di inizio carriera, e chissà se anche lei riuscirà a garantirsi l'amicizia del simpatico George Clooney.

Se la forma della bocca riprende fedelmente quella della nota interprete, a stupire è più che altro la sua bravura nel cantare e il suo particolare timbro vocale, che le permette di eccellere anche utilizzando un registro basso. Arpi ha già un certo successo di pubblico su YouTube e nei suoi video si esibisce con delle reinterpretazioni di pezzi noti come The Way You Look Tonight o The Girl From Ipanema.

I fan non hanno tardato a sottolineare la somiglianza con Julia Roberts, al punto che alcuni pensano si tratti di sua figlia! Beh, non è così ma la ragazza è altrettanto interessante, anche se ha scelto un campo diverso. Chissà se le due si incontreranno mai... magari la cantante potrebbe firmare la colonna sonora di un film con Julia Roberts.

Intanto l'attrice ha rivelato di aver odiato una battuta di Notting Hill.