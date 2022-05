Julia Roberts scherza sul nuovo film con George Clooney:'Probabilmente sarà terribile!'

Dopo quasi vent'anni di pausa dalle commedie romantiche, Julia Roberts è tornata a recitare nel genere per il quale è maggiormente conosciuta in tutto il mondo nel film Ticket to Paradise, al fianco dell'amico George Clooney. Intervistata da Variety al Festival di Cannes, Roberts ha scherzato sulla qualità del film di Ol Parker.

"Ha troppo potenziale per essere eccezionale. Penso che sia così divertente, così come George e io e George insieme, probabilmente sarà terribile perché c'è troppo potenziale perché sia fantastico, imploderà su se stesso. Dovrebbe essere la pubblicità del film 'Probabilmente sarà terribile'. Sono così felice che il mio addetto stampa sia su un aereo in questo momento!" ha dichiarato Roberts.



Le riprese di Ticket to Paradise erano state interrotte a gennaio a causa del COVID e riprese successivamente. Il film racconta la storia di una coppia di genitori (Clooney e Roberts), che cercano d'impedire che la figlia (Kaitlyn Dever) sposi una persona appena conosciuta.

George Clooney e Julia Roberts hanno recitato parecchie volte insieme in passato, in film quali Confessioni di una mente pericolosa, Ocean's Twelve, Ocean's Eleven e Money Monster.



Tuttavia Ticket to Paradise, in uscita in autunno, sarà la loro prima commedia romantica. Ma perché Julia Roberts ha evitato le commedie romantiche per vent'anni?

L'attrice l'ha raccontato qualche settimana fa in un'intervista sul suo prossimo film; nel corso della sua carriera ha recitato in molte rom-com conosciute come Pretty Woman, Notting Hill e Se scappi ti sposo.