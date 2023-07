Julia Roberts ringiovanita in CGI per Mission: Impossible 7: la strana idea scartata

Mentre Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte Uno continua a performare bene al box office abbiamo scoperto dalle parole del regista Christopher McQuarrie, che durante la produzione si è seriamente pensato di presentare una Julia Roberts ringiovanita attraverso la computer grafica all’interno del settimo capitolo della saga.

Dopo avervi raccontato quanta CGI sia stata usata in Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte Uno, riapriamo l’argomento per raccontare della suggestione del regista e della produzione a proposito di fare interpretare l’amore perduto di Ethan Hunt a una Julia Roberts da ringiovanire grazie agli effetti speciali.

Christopher McQuarrie ha spiegato a Empire da cosa nascesse l’idea e per quale motivo alla fine si è deciso di abbandonarla: “Abbiamo pensato che se avessimo dovuto girare la sequenza, sarebbe stata ambientata all’incirca nel 1989, in un film che sarebbe potuto essere di Tony Scott. E allora abbiamo cercato di capire quale star sarebbe stata perfetta per quel film. Chi era la star in ascesa nel 1989? Julia Roberts subito prima di Pretty Woman. L’unico modo che avevamo era convincere Julia Roberts a fare questa piccola parte e a essere ringiovanita e tutti non avrebbero fatto altro che pensare al ringiovanimento di Julia Roberts, di Esai, di Tom e di Henry Czerny. Poi ho ricevuto il conto per il ringiovanimento di quelle persone, prima ancora di prendere in considerazione i loro stipendi. Se Ne avessi messi due insieme in una ripresa, o magari tre, sarebbe costato quanto la scena del treno”.

Sicuri che la soluzione trovata alla fine sia stata la migliore per il lungometraggio di McQuarrie, vi lasciamo alla recensione di Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte Uno.