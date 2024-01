Julia Roberts al regista di Notting Hill: 'Cosa ho odiato di più? Fare il tuo film'

Julia Roberts si racconta: l'attrice ha rivelato alcuni lati nascosti della sua esperienza sul set di Notting Hill. In una conversazione con il regista del cult del 1999, Richard Curtis, per British Vogue, Roberts ha parlato dei lati meno piacevoli dell'esperienza sul set.

"In tutta onestà, una delle cose più difficile che abbia mai dovuto fare è stato il tuo film, il dover interpretare un'attrice di cinema. Ero così a disagio! Voglio dire, ne abbiamo parlato così tante volte, ma quasi non ho accettato la parte perchè mi sembrava così imbarazzante. Non so nemmeno come interpretare quella persona" ha confessato Roberts a Curtis. L'attrice ha spiegato che nei ruoli con cui ha lavorato nel corso degli anni, nonostante ci fossero somiglianze tra lei e il personaggio, non aveva mai la sensazione di star "interpretando sè stessa". Evidentemente l'esperienza in Notting Hill è stata radicalmente diversa e difficoltosa: secondo i produttori, Julia Roberts è stata fin da subito la prima e unica scelta per il ruolo.

Ma non è l'unico aspetto che ha fatto sentire a disagio Roberts: l'attrica spiega di avere "odiato" il fatto di doversi vestire come una star del cinema, e che i vestiti che ha indossato nella famosa scena del "Sono solo una ragazza" erano gli abiti con cui si era presentata quel giorno sul set. ""Quella mattina ho fatto tornare al mio appartamento il mio autista, l'adorabile Tommy. Gli ho detto "Vai in camera mia e prendi questo, questo e questo dal mio armadio. Ed erano le mie ciabatte e la mia gonna blu tanto carina e una tshirt e il mio cardigan...voglio dire, è stata una bella scena. Ma chi l'avrebbe mai immaginato che quella sarebbe diventata la scena" ha raccontato la star di Pretty Woman. Julia Roberts è un volto consolidato nel mondo delle romcom: tuttavia è da diversi anni che l'attrice non ritorna al genere che l'ha resa un'icona. Il motivo è molto semplice: non ha trovato nulla che fosse "abbastanza buono". L'unica eccezione è stata Ticket To Paradise, commedia romantica del 2019: qui trovate la nostra recensione della romcom con Robert e George Clooney.