Julia Roberts, quando sul set di The Mexican si innamorò ... ma non di Brad Pitt!

Stasera torna in tv The Mexican - Amore senza la sicura, film di Gore Verbinski che anno prima di Ocean's Eleven di Steven Soderbergh univa nel cast le superstar Brad Pitt e Julia Roberts.

Fu proprio sul set di Verbinski che l'attrice premio Oscar trovò l'amore della sua vita, guardando però oltre la celebre bellezza di Brad Pitt e anche oltre la sostanza di James Gandolfini, co-protagonista: la Roberts, infatti, fu stregata dall'operatore di ripresa Daniel Moder. Tra i due scoppiò un amore più esagerato di quello al centro della storia del film, al punto che entrambi per coronarlo fecero follie.

L'attrice, infatti, che a quel tempo era impegnata da qualche anno in una relazione con il collega Benjamin Bratt, mollò seduta stante il compagno, mentre Moder, addirittura era sposato con una donna di nome Vera Steimberg, chiese il divorzio, lo ottenne nel 2002 e nel luglio dello stesso anno si sposò con la Roberts in New Mexico. Il matrimonio dura ancora oggi, suggellato dai tre figli: i gemelli dizigoti Hazel Patricia e Phinnaeus Walter, nati il 28 novembre 2004, e Henry, nato il 18 giugno 2007.

Per quanto riguarda Brad Pitti, beh ... The Mexican è il primo film in cui recita con la Roberts, che avrebbe rincontrato in Ocean's Eleven, Ocean's Twelve e in Confessioni di una mente pericolosa. Per altri approfondimenti, scoprite come George Clooney abbordò proprio Julia Roberts per convincerla ad entrare nel cast di Ocean's Eleven.