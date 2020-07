Julia Roberts e Denzel Washington di nuovo insieme per Netflix: tutti i dettagli!

A distanza di ventisette anni da Il rapporto Pelican, Julia Roberts e Denzel Washington saranno di nuovo insieme sul set di un film, prodotto da Netflix. Il titolo è Leave the World Behind, scritto e diretto da Sam Esmail, creatore di Mr. Robot. Il film è basato sull'omonimo romanzo di Rumaan Alan, che uscirà in autunno.

Secondo vari report, il film è stato conteso anche da Apple e MGM ma alla fine l'ha spuntata Netflix, che pare sia in procinto di sborsare circa 100 milioni di dollari per produrre il progetto.

Julia Roberts e Denzel Washington non hanno più recitato insieme dai tempi del film del 1993 diretto da Alan J. Pakula, con Roberts nei panni di una studentessa di legge, Darby Shaw, che compila un rapporto sulla controversa morte di due giudici della Corte Suprema, nel quale si cita il coinvolgimento di alcune multinazionali finanziatrici del presidente degli Stati Uniti. Perseguitata e in pericolo, la giovane viene aiutata soltanto dal giornalista Gray Grantham (Denzel Washington).



Leave the World Behind racconta la storia di due coniugi che si dirigono verso un angolo remoto di Long Island con l'intenzione di trascorrere una vacanza tranquilla con il figlio e la figlia adolescenti. Quando i proprietari della casa che hanno preso in affitto tornano la notte successiva in preda al panico asserendo che la città è stata vittima di un blackout improvviso, la coppia è confusa e non sa a cosa credere. Con tv e internet inattivi, le due famiglie saranno costrette a convivere in una situazione di grande tensione.

Secondo The Hollywood Reporter, Leave the World Behind tratterà tematiche relative 'all'etnia, alla classe sociale e alla genitorialità'.



Su Everyeye trovate la recensione di Homecoming, serie di Sam Esmail con Julia Roberts, e la recensione di Barriere, con protagonista Denzel Washington.