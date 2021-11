Julia Roberts condivide un dolce scatto con i suoi due gemelli nel giorno del compleanno

Il 28 novembre del 2004 Julia Roberts e suo marito Daniel Moder hanno dato il benvenuto ai loro due gemelli: Hazel Patricia e Phinnaeus Walter, che oggi sono due adolescenti di 17 anni. I loro genitori hanno celebrato la ricorrenza postando sui social degli scatti di vita privata.

La vita scorre veloce per tutti noi, ma come sanno bene i genitori, i bambini crescono alla velocità della luce ed è emozionante accompagnarli lungo il percorso della vita. Lo sa bene Julia Roberts che ha condiviso su Instagram una foto che la ritrae insieme ai gemelli nati da pochi giorni, uno scatto molto personale a cui l’attrice non ha mai abituato i suoi fan. Condividendo la bellissima immagine su Instagram, Roberts ha definito la maternità come i "17 dei più dolci anni della vita".



Recentemente Robert ha recitato nei panni di Heidi nella serie targata Amazon intitolata Homecoming che le è valsa una candidatura al Golden Globe come miglior attrice in una serie drammatica. Non perdetevi la nostra recensione di Homecoming.



Anche il marito Daniel Moder ha condiviso un'immagine dei bambini e li ha ringraziati per averlo aiutato durante la paternità. La coppia ha scelto di crescere la famiglia al di fuori delle luci della ribalta trasferendosi da Los Angeles per dare loro una vita al di fuori della bolla della "fama". Roberts ha parlato in un'intervista con Oprah Winfrey per Harpers Bazaar di sua figlia, quando le è stato chiesto se i suoi figli si sono resi conto che la loro mamma è un’attrice famosa, Roberts ha risposto: “Non credo che avranno mai un vero senso di ciò. Penso di averglielo detto una volta quando stavano iniziando a capirlo, mi hanno chiesto ‘Sei famosa?’ e io ho detto: ‘Penso che molte persone potrebbero aver visto il film in cui ho recitato o potrebbero sapere chi sono’. Forse era passata appena un’ora e mia figlia mi ha chiesto: ‘Sei più famosa di Taylor Swift?’.



Vi lasciamo con il nostro approfondimento con le 5 migliori interpretazioni di Julia Roberts e facciamo i nostri migliori auguri di buon compleanno a Hazel e Phinnaeus!