Julia Roberts, le 5 migliori interpretazioni della star di Pretty Woman

Fare una selezione dei migliori film di Julia Roberts è un'impresa tutt'altro che semplice, per non dire folle: c'è da farsi largo in una carriera ormai più che trentennale e costellata di grandi successi, ma qualcuno dovrà pur provarci.

Gettiamoci a capofitto in questa missione, dunque, e cerchiamo di elencare quelle che (secondo noi, s'intende) meritano di essere nominate come le migliori cinque performance della nostra Julia sul grande schermo.

Partiamo dall'immortale Pretty Woman, che nel 1990 lanciò definitivamente l'attrice nell'Olimpo delle grandi star di Hollywood: se il cinema degli anni '90 si è inginocchiato davanti allo strapotere della bella Julia lo si deve soprattutto al film con Richard Gere. Tre anni dopo troviamo invece Il Rapporto Pelican, che vede la nostra formare una coppia di tutto rispetto con un certo Denzel Washington.

Tornando alle commedie romantiche, come non nominare Notting Hill? Nel 1999 la storia d'amore tra la diva Anna Scott e il povero libraio William Thacher fece sognare il mondo intero e ancora oggi figura tra i film più amati nel suo genere. Compiamo un salto di un anno e arriviamo al 2000, quando la superba performance offerta in Erin Brockovich valse all'attrice un meritato premio Oscar come Miglior attrice protagonista.

La scelta per l'ultimo posto sarebbe ardua, ma tra un Closer, un Mangia, Prega, Ama e un Appuntamento con l'Amore ci sembra giusto premiare La Guerra di Charlie Wilson, ottima prova di Roberts al fianco di un Tom Hanks in splendida forma. Cosa ne dite? Siete d'accordo o ci sono altri film sul vostro personale podio? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, Julia Roberts ha svelato un segreto su Notting Hill e una battuta che proprio non le piacque recitare.