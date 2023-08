Julia Robert accettò un ruolo solo per umiliare George Clooney: 'Volevo questa chance'

George Clooney e Julia Roberts sono una delle coppie di amici più affiatate di Hollywood. Ad anni di distanza dalla loro ultima collaborazione i due continuano ad essere ancora profondamente legati. Son tornati a lavorare insieme in Ticket to Paradise e la Roberts ha svelato il vero motivo della sua scelta.

Pare infatti che l'attrice abbia scelto di partecipare al film per "mettere in imbarazzo" il collega in una semplice vendetta tra amici. "Solo la possibilità di essere davvero irriverente con George mi è saltata addosso", ha commentato la Roberts. "Solo per vederlo così pateticamente innamorato di me" ha concluso l'attrice. Sembra che, durante le riprese, pare che Clooney e la Roberts abbiano colpito tutti nella scena del beer pong dove i due sfidano alcuni dei giovani presenti all'interno del locale.

Per tutta la loro carriera i due attori sono stati bravi a rendere pubblica la propria amicizia e giocarci sempre su mostrando quanto sia reale la possibilità di avere un'amicizia uomo-donna così sincera in un ambiente complicato come Hollywood. Parlando della loro prima esperienza insieme sul grande schermo nella saga degli Ocean's Clooney ha raccontato quanto, dopo aver letto il copione di Ticket To Paradise abbia sentito la necessità di contattare la collega. “Ricordo di aver letto [Ticket to Paradise] e di aver chiamato Julia e di averle detto 'Funziona solo se lo fai tu', e lei ha detto la stessa cosa, quindi fortunatamente ha funzionato. Ma è divertente lavorare con gli amici. E Julia." ha concluso l'attore.

Per scoprire qualcosa in più sulla pellicola, vi consigliamo la nostra recensione di Ticket to Paradise. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!