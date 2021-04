Julia Louis-Dreyfus: che film ha fatto la nuova attrice della Marvel?

Era stato anticipato per il quinto episodio di The Falcon and the Winter Solider l'arrivo di "un'attrice molto popolare e amata in America", e alla fine abbiamo scoperto che si tratta della bravissima e premiata Julia Louis-Dreyfus nei panni di... non ve lo riveleremo, basta guardare l'episodio su Disney+.

Dato che il successo dell'attrice in patria non è però purtroppo paragonabile a quello in Italia, abbiamo pensato bene di strutturare un rapido ripasso della carriera dell'interprete così da aiutare i neofiti del suo lavoro a scoprire la sua filmografia tra cinema e televisione. Ovviamente i più la conoscono per il personaggio di Selina Meyer nella pluri-premiata serie TV Veep, show per cui la stessa Louis-Dreyfus ha vinto sei Emmy Awards consecutivi.



Al cinema possiamo invece ricordarla in diverse commedie di culto, genere comunque a lei più congeniale. Possiamo citare Hannah e le sue sorelle di Woody Allen, Genitori Cercasi di Rob Reiner e Due padri di troppo di Ivan Reitman, ma soprattutto Harry a pezzi sempre di Allen e poi nel drammatico Non dico altro di Nicole Holofcener, uno degli ultimi due film usciti postumi alla morte di James Gandolfini.



Lo scorso anno è uscito il suo ultimo film da protagonista, Downhill di Nat Faxon e Jim Hill, ancora inedito in Italia.