Judy, Renée Zellweger iniziò a prepararsi un anno prima del primo ciak sul set

Realizzare un biopic è uno dei compiti più difficili per un attore. Impersonare un altro personaggio che, quasi sempre, ha fatto la storia della musica o del cinema diventa una responsabilità. Questo è stato anche per Renée Zellweger che cominciò la preparazione per Judy un anno prima delle riprese.

Il film è stato pensato per fare in modo che l'attrice ottenesse il suo secondo Oscar. Questo obiettivo è diventato sempre più palese soprattutto dopo che la Zellweger ha svelato il suo approccio al ruolo e il suo studio, durato circa un anno, fatto sul personaggio di Judy Garland. All'interno del film Renée Zellweger canta tutti i brani grazie ad un allenamento cominciato 12 mesi prima dell'inizio delle riprese con il vocal coach Eric Vetro.

E' raro che gli attori che recitano all'interno di biopic su cantanti cantino realmente all'interno dei film. Questo è stato il caso di Rami Malek che ripiegò sul playback nella sua interpretazione in Bohemian Rhapsody. Approccio opposto a quello di Taron Egerton che presta addirittura la sua voce all'incarnazione di Elton John in Rocketman. Nonostante sapesse già cantare, la Zellweger prese lezioni anche dal direttore di musical Matt Dunkley per 4 mesi.

