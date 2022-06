Judy: Renée Zellweger canta davvero tutte le canzoni di Judy Garland nel biopic

Questa sera alle 21:10 su Rai Movie andrà in onda il film Judy, biopic dedicato alla leggendaria stella di Hollywood e cantante Judy Garland, protagonista di una vita piena di alti e bassi nel mondo dello spettacolo e condizionata dai problemi personali che quasi la costrinsero a separarsi dai figli. Nel ruolo una splendida Renée Zellweger.

Questa la sinossi ufficiale di Judy: "Il film racconta l'ultimo periodo della vita della grande attrice e cantante Judy Garland, sul finire di una carriera sfolgorante iniziata giovanissima con la Dorothy del Mago di Oz. Un mix di fama e successo, fra Oscar e Golden Globe, e poi la battaglia con il suo management, i rapporti con i musicisti, i fan, i suoi amori tormentati e il dramma familiare che la spinse a fare i bagagli e a trasferirsi a Londra. In quegli anni ci ha regalato alcune delle performance più iconiche della sua carriera, oltre che vista come una grande icona gay".

Diretto da Rupert Goold, il film è ovviamente costruito tutto attorno alla figura di Renée Zellweger e concepito come veicolo per i riconoscimenti che ovviamente arrivarono a fiotti. L'attrice, che in Judy canta tutte le canzoni della Garland (possiamo ascoltarla anche nella soundtrack ufficiale del film pubblicata da Decca Records e con i contributi anche di Sam Smith e Rufus Wainwright), ottenne numerosi riconoscimenti dopo l'uscita della pellicola, tra i quali il suo secondo Premio Oscar, il primo come attrice protagonista (il precedente era arrivato come non protagonista per la sua interpretazione in Ritorno a Cold Mountain).

Insomma, un buon film anche se non certo eccelso, pensato esclusivamente per portare al trionfo la sua attrice protagonista e fornire al pubblico la giusta dose di emozione, e quale miglior fascino della vecchia Hollywood per entusiasmarsi?

Su queste pagine vi rimandiamo alla recensione di Judy; il film è l'ultima prova al cinema per la Zellweger, che quest'anno è tornata invece sul piccolo schermo, ecco il trailer della serie limitata The Thing About Pam.