Judy Garland a Barbra Streisand: 'Non farti fare ciò che hanno fatto a me'

Renée Zellweger raccontò la sua trasformazione in Judy Garland per il film Judy, mentre Barbra Streisand ha raccontato il consiglio che la famosa attrice le diede.

Streisand racconta nelle sue nuove memorie, dal nome “My Name Is Barbra”, il suo rapporto con Judy Garland sia sul set che dietro le quinte, negando categoricamente le voci che parlavano di una loro rivalità:

“La gente cercava una sorta di rivalità tra noi. E quando non riuscivano a trovare nulla, se la inventavano... Abbiamo cantato un medley di canzoni, a turno, e lei non era concentrata solo su sé stessa. Mi guardava e rispondeva a me. Allungava la mano e mi spazzolava una ciocca di capelli, come una madre. La figlia di Judy, Liza Minnelli, racconta che la prima reazione di sua madre quando mi sentiva cantare era: "Non aprirò mai più la bocca". Era così, molto autoironica. E profondamente vulnerabile.”

Streisand racconta la nascita della loro amicizia e di quella frase criptica che Judy Garland, attrice della storica pellicola Il Mago di Oz (qui trovate la nostra recensione di Il mago di Oz con Judy Garland) le disse: “Abbiamo parlato al telefono e lei è venuta a una delle rare feste che ho dato nel mio appartamento di New York (quattro in 35 anni). Credo che sia arrivata in ritardo. Ricordo che mi disse qualcosa che non ho mai capito bene: "Non lasciare che ti facciano quello che hanno fatto a me". Avrei dovuto chiederle cosa intendesse, ma non volevo sembrare troppo invadente.”