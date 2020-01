Judy, la favorita all'Oscar Renée Zellweger nella nuova clip italiana del biopic

In occasione dell'uscita del film nelle sale italiane, Notorious Pictures ha diffuso in rete una clip tratta da Judy, atteso biopic che vede Renée Zellweger nei panni di Judy Garland.

Potete visionare il filmato (in italiano) comodamente all'interno della notizia.

La Zellweger, già vincitrice del premio Oscar per Ritorno a Could Mountain, è stata nominata anche alla prossima edizione degli Academy Award questa volta nella categoria di migliore attrice protagonista, nella quale è la grande favorita per la vittoria finale.

Questa la sinossi ufficiale di Judy: "Il film racconta l'ultimo periodo della vita della grande attrice e cantante Judy Garland, sul finire di una carriera sfolgorante iniziata giovanissima con la Dorothy del Mago di Oz. Un mix di fama e successo, fra Oscar e Golden Globe, e poi la battaglia con il suo management, i rapporti con i musicisti, i fan, i suoi amori tormentati e il dramma familiare che la spinse a fare i bagagli e a trasferirsi a Londra. In quegli anni ci ha regalato alcune delle performance più iconiche della sua carriera, oltre che vista come una grande icona gay."

Diretto dal regista teatrale Robert Goold e scritto dell'autore di The Crown Tom Edge, il film include nel cast tra gli altri anche Finn Wittrock, Rufus Sewell, Michael Gambon, Jessie Buckley, Bella Ramsey e Richard Cordery.

Il film debutta nelle sale italiane oggi, 30 gennaio. Per l'occasione, vi rimandiamo alla nostra recensione di Judy.