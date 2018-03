Judy: ecco Renee Zellweger nelle vesti dell'iconica Judy Garland! Splendida!

Il film racconterà degli ultimi, alla fine degli anni '60 e Renee Zellweger è piuttosto credibile in questo first look del biopic, intitolato semplicemente Judy.

Il film - che ha iniziato le riprese lunedì - si basa sulla storia vera degli ultimi concerti di Judy Garland, tenuti a Londra. Nel cast ci saranno Jessie Buckley (Guerra e Pace), Finn Wittrock (American Horror Story) e Michael Gambon (Harry Potter) al fianco del premio Oscar Zellweger.

Rupert Goold (King Charles III) dirige la pellicola, da una sceneggiatura di Tom Edge. Judy è un progetto congiunto di Pathe, BBC Films e Ingenious Media.

Judy racconterà l'arrivo della Garland nella Londra del 1968, dove si esibirà in una serie di spettacoli da tutto esaurito. Sono passati 30 anni da quando "la più grande intrattenitrice del mondo" è diventata famosa ne Il Mago di Oz e, mentre lei si prepara per i concerti, litiga con la direzione, affascina i musicisti e interagisce con amici e fan adoranti, mentre intraprende anche una relazione amorosa con Mickey Dean, il suo quinto futuro marito. Tuttavia, Judy Garland è anche una donna fragile che, dopo aver trascorso 45 dei suoi 47 anni lavorando, è ossessionata dai ricordi di un'infanzia perduta a Hollywood e dal desiderio di tornare a casa con i suoi figli. Avrà la forza di andare avanti?

Che ne dite? Vi sembra un progetto interessante? Fateci sapere come la pensate nei commenti, qui sotto.