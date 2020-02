Judi Dench in Fast & Furious? Per Vin Diesel sarebbe perfetta

Il cast di Fast & Furious si è allargato notevolmente rispetto alle origini. Nel corso degli anni sono entrati a far parte della saga Dwayne Johnson, Jason Statham, Kurt Russel e Charlize Theron, e il nono capitolo vedrà anche il ritorno di Han. Quali grandi star potrebbero aggiungersi in futuro?

A porre la domanda è stato MTV International e gli attori hanno potuto ragionare su chi potrebbe rappresentare al meglio lo spirito della Fast Saga. Un po' a sorpresa, Vin Diesel fa il nome di Judi Dench: "È davvero una bella domanda. Hhm. La Dama Judi Dench. Credo che sarebbe magnifica"

Judi Dench è una delle attrici più conosciute della Gran Bretagna e, dopo una filmografia sconfinata, si è fatta notare anche dal grande pubblico per il ruolo di M nei film di 007. Probabilmente Vin Diesel aveva in mente un ruolo simile per lei in Fast & Furious, magari a capo di qualche organizzazione. Anche se non sarebbe male vederla in un ruolo di azione: dietro al volante di una Mustang fiammante, ad esempio. Nel cinema tutto è possibile.

Il resto del cast ha invece optato per altri attori. Chris Bridges e Nathalie Emmanuel pensano che Denzel Washington rappresenterebbe un'aggiunta interessante, mentre Michelle Rodriguez vorrebbe vedere all'opera Matt Damon. Anche se lo considera un attore molto serio, sarebbe bello se accettasse di confrontarsi con le esagerazioni di Fast & Furious, secondo lei. Jordana Brewster invece pensa che lavorare con Marion Cotillard sarebbe perfetto e fa notare alla collega Rodriguez che anche Helen Mirren è un'attrice seria, ma ha comunque accettato di unirsi a loro.

In effetti quelli della saga non sono proprio film d'autore, ma non è detto che non possano interessare anche agli attori più raffinati. Di sicuro, interessano il pubblico: il trailer di F&F9 è stato visto 439 milioni di volte.