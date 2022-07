Judit Chemla: l'attrice vittima di abusi domestici, ecco le foto: 'non ce la faccio più'

L'attrice francese ha pubblicato su Instagram le foto delle ferite causate dagli abusi domestici subiti un anno fa per mano del padre di sua figlia, di cui non ha fatto il nome.

Lo scorso maggio, secondo FranceInfo, il regista Yohan Manca, con il quale Chemla avrebbe avuto una relazione, è stato condannato a otto mesi di reclusione con sospensione della pena per violenza domestica contro l'attrice.

Ma nel lungo post pubblicato su Instagram, Chemla, due volte candidata al César, ha scritto: "Ho così tante prove e continua a cercare di farmi del male... Cosa vuole portarmi via prima di lasciarmi in pace?" In seguito ha aggiunto: "Non lo sopporto più. Esigo la pace. È più chiaro così?".

Nel post, Chemla fa riferimento anche alla presentazione di più di una denuncia contro l'autore del reato e chiede: "Dovrei tornare alla polizia una terza volta? Presentare una terza denuncia in un anno? Essere nell'industria cinematografica e avere otto mesi di sospensione della pena, non è abbastanza?... Dovrei tenerlo per me? Continuerebbe a sentirsi al di sopra della legge... Continuerà a credere di essere in grado di mettermi pressione e a molestarmi moralmente".



Chemla, i cui crediti includono Camille Rewinds del 2012, Une Vie del 2016 e la recente commedia Non sono il mio tipo, ha anche recitato in La Traviata- My brothers and I, che è andato in onda nella sezione Un Certain Regard del 2021 a Cannes. Tuttavia, né lei né il regista, Manca, sono apparsi per la proiezione ufficiale.



La notizia è solo l'ultima di una lunga lista di eventi che hanno colpito il mondo dello spettacolo negli ultimi mesi, come la confessione di Cuba Gooding Jr colpevole di abusi sessuali.