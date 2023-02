Judi Dench sta perdendo la vista: 'Leggere i copioni sta diventando impossibile'

La degenerazione maculare sta rendendo il lavoro impossibile a Judi Dench: l'attrice, con alle spalle una gloriosa carriera lunga ormai più di mezzo secolo, sta gradualmente perdendo l'uso della vista a causa delle sue condizioni di salute, e la cosa sta inevitabilmente influendo in maniera drammatica sulle attività sul set.

A parlarne è stata la diretta interessata, che dopo aver aspramente criticato la serie The Crown in una recente intervista, ha ora voluto parlare senza indorare la pillola della sua situazione, ammettendo di aver bisogno di una macchina che le legga le battute e che le indichi la posizione delle stesse sui copioni.

"[Leggere gli script] è diventato impossibile, anche perché io ho una memoria fotografica. Quindi ho bisogno di trovare una macchina che non solo mi legga le battute, ma mi indichi anche la loro posizione sul foglio" ha spiegato la star di Belfast e Filomena. Dench ha poi proseguito: "Di solito per me era molto facile imparare delle battute e ricordarle. Potrei recitare La Dodicesima Notte per intero anche ora".

Una presa di coscienza decisamente dolorosa e che non può che far male anche a tutti gli amanti del cinema, che proprio in queste ore hanno appreso anche la notizia della demenza frontotemporale diagnosticata a Bruce Willis. La speranza, ovviamente, è che Dench possa tener duro per molto tempo ancora nonostante le ovvie difficoltà.