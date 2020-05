Judi Dench è da Guinness World Record: a 85 anni sulla cover di Vogue

A 85 anni l'attrice Judi Dench domina la cover di Vogue British e stabilisce il nuovo Guinness World Record come persona più anziana mai apparsa sulla copertina del prestigioso magazine.

"Che modo meraviglioso di passare una giornata giusto prima che scattasse il lockdown, scattare una cover con madame Judi Dench, una vera (e rara) icona", ha scritto l'hair-stylist Sam McKnight sul suo profilo Instagram, per presentare l'immagine postata sui suoi canali social.

La Dench, considerata come una delle più significative attrici del teatro inglese, ha ottenuto la fama internazionale per il ruolo di M nella serie di film di James Bond, che ha interpretato da GoldenEye a Spectre, film nel quale è apparsa in un cameo dopo la morte in Skyfall. Nel 1998 ha ricevuto la sua prima candidatura agli Oscar come miglior attrice per la sua interpretazione nel film La mia regina e nel 1999 ha vinto l'Oscar alla miglior attrice non protagonista per Shakespeare in Love.

Tantissime le altre nomination collezionate, come quelle per Chocolat (2000), Iris - Un amore vero (2001), Lady Henderson presenta (2005), Diario di uno scandalo (2006), e Philomena (2013), e non si contano i riconoscimenti ottenuti anche in tv e a teatro: sono ben 11 i Premi BAFTA, 8 gli Olivier Awards, 2 gli Screen Actors Guild Awards, 2 i Golden Globe e perfino un Tony Award. Quasi un centinaio i ruoli teatrali, soprattutto incentrati sulla produzione di Shakespeare, e ben cinque le regie, l'ultima delle quali - Romeo e Giulietta - risalente al 1993.

La rivedremo nel film Disney+ Artemis Fowl dopo il ruolo nello sfortunato Cats di Tom Hooper.