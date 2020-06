Judi Dench senza età: l'attrice balla con il nipote su Tik Tok

Dopo Anthony Hopkins, Nicholas Winding Refn e più di recente Alfonso Cuarón, che ha dato spettacolo sul profilo Tik Tok della figlia, ha fatto il suo debutto sul social network anche la grande Judi Dench.

L'attrice inglese, premiata agli Oscar 1999 come miglior attrice non protagonista per Shakespeare in Love, è infatti comparsa in alcuni video del nipote Sam Williams insieme alla figlia, Finty Williams: come potete vedere in calce alla notizia, i tre hanno performato il balletto tanto in voga Tik Tok in questi mesi.

Comparsa di recente in Artemis Fowl e Cats, non certo due tra i film più apprezzati della sua longeva carriera, la Dench torna questa sera nelle televisioni italiane con Vittoria e Abdul, pellicola del 2017 che racconta la storia vera dell'amicizia tra la Regina Vittoria e il suo segretario indiano Abdul Karim.

In onda su Canale 5 dalle ore 21.20, il film segue le vicende della regina mentre è costretta ad affrontare la disapprovazione generale dell'ambiente nobiliare per aver stretto una profonda ma insolita amicizia con Abdul Karim, un giovane impiegato venuto dall'India in occasione del Giubileo d'Oro della sovrana. Per saperne di più, qui potete trovare il trailer ufficiale di Vittoria e Abdul.

Il mese scorso, a 85 anni, la Dench è diventata la persona più anziana mai apparsa sulla cover di Vogue.