Judi Dench difende Kevin Spacey e si schiera contro il taglio dal film di Ridley Scott

Il premio Oscar Judi Dench si è schierata in difesa di Kevin Spacey, investito dalle accuse di aggressione sessuale che hanno dato una grossa battuta d'arresto alla sua carriera. Lo scorso ottobre Spacey venne accusato dal collega Anthony Rapp di aver avuto degli approcci sessuali nei suoi confronti quando aveva solo 14 anni.

Le accuse di Rapp hanno dato il via ad una serie di ulteriori accuse da parte di altri uomini nei confronti della star di American Beauty. Lo scandalo che ha travolto Spacey ha portato Netflix a decidere di rimuoverlo dall'ultima stagione di House of Cards - Gli intrighi del potere, e Ridley Scott a tagliare tutte le scene già girate da Spacey in Tutti i soldi del mondo, sostituendolo con Christopher Plummer.

Intervenendo nel corso di una conferenza stampa al San Sebastian Intl Film Festival per ritirare un premio, Judi Dench ha difeso con forza Kevin Spacey, e ha l'ha ripetutamente sottolineato, disapprovando il trattamento lavorativo a cui è stato sottoposto:"Non posso approvare il fatto che, qualsiasi cosa abbia fatto, cominci a tagliarlo via dai film. Dobbiamo comportarci come Ridley Scott? Dobbiamo riscrivere tutta la storia? Dobbiamo tornare indietro nel tempo ed eliminare le tracce di tutti coloro che hanno violato la legge o hanno commesso dei reati? Non entro nel merito di ciò che Kevin ha fatto ma è un attore meraviglioso. Non posso pensare a quello che sta passando ma è un buon amico".

Dench si è soffermata anche sull'esperienza lavorativa con Kevin Spacey nel 2001, sul set di The Shipping News, poco tempo dopo la morte del marito dell'attrice:"Sono andata sul set e Kevin Spacey mi è stato di grandissimo conforto, non ha mai menzionato di essere consapevole che stessi male. Mi ha rallegrato e mi ha aiutato ad andare avanti".

Sul movimento #MeToo:"Trovo sia uno straordinario momento di cambiamento, ci sono molti più ruoli per donne, trovo molti aspetti positivi e spero che si continui a lungo in questa direzione".