Judi Dench, conoscete la storia del tatuaggio tardivo della star di Red Joan

Gli ultimi due film di cui è stata co-protagonista, Artemis Fowl di Kenneth Branagh e Sei minuti a mezzanotte di Andy Goddard, non sono sicuramente stati tra i suoi migliori, ma nella lunga carriera dell'amatissimo Judi Dench sono molti i titoli che l'hanno resa celebre e premiata per il suo incredibile talento recitativo.

Possiamo ad esempio citare tra i tanti L'importanza di chiamarsi Ernest, Philomena, la saga di 007 dove ha interpretato il ruolo di M o anche il più recente Vittoria e Abdul, ma oggi siamo qui per raccontarvi una curiosità su Judi Dench, e per l'esattezza la storia dietro al suo tatuaggio tardivo, fatto cioè in tarda età.



Dove sta scritto infatti che i tatuaggi sono prerogativa giovanile? La Dench infatti alla bellezza di 81 anni, nel 2015, si è fatta realizzare sul polso destro un tatuaggio con il suo motto preferito, Carpe Diem, il proverbiale "coglie l'attimo" di Orazio. L'attrice erano anni che voleva imprimersi questa scritta sul corpo e ne parlava con colleghi, parenti e amici, poi un giorno la figlia Finty le ha regalato questa opportunità per il suo 81° compleanno, appunto, e l'attrice è stata felicissima di approfittarne.



Ne ha anche parlato: "Mia figlia è bravissima con le sorprese e questo tatuaggio è stato il suo dono per il mio compleanno".