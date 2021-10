Judge Dredd, Olivia Thirlby: 'Voglio il sequel diretto da Alex Garland'

Dredd - Il giudice dell'Apocalisse è arrivato in Italia solo nel 2019 dopo l'uscita originale nel 2012, ma nel frattempo la fama dello sci-fi con Karl Urban è cresciuta a dismisura fino allo status di cult.

Nel corso del tempo si è parlato a più riprese di un eventuale sequel del titolo del 2012, a sua volta remake del film con Sylvester Stallone, e adesso in una recente intervista promozionale la co-protagonista Olivia Thirlby, che ha interpretato Anderson, ha espresso il suo interesse per il ritorno nel mondo tratto dai fumetti di John Wagner. Parlando con Collider per promuovere la sua serie FX Y: The Last Man, disponibile su Disney+ in Italia, la Thirbly ha dichiarato: "Devo prendermi un secondo e citare Alex Garland, perché l'Anderson che aveva scritto per me era un personaggio così premuroso e sensibile e ricco di sfumature e potente, non perché stesse cercando di emulare Dredd o di comportarsi da uomo nascondendo la sua femminilità, ma perché era in grado di rimanere se stessa e trovare la propria forza durante quel pericoloso viaggio. Amo così tanto di quel film e, come attrice, è stato importantissimo per me realizzare un ruolo del genere. Se dovessimo mai fare un sequel di Dredd, dobbiamo sussurrare agli dei del cinema che Alex Garland dovrà farne parte per forza".

Come forse saprete, sul set di Dredd si verificarono drammi mai chiariti definitivamente, e tra polemiche e litigi 'si mormora' che alla fine fu Garland, sceneggiatore e produttore, a dirigere il film al posto del regista accreditato Pete Travis (che, per differenze creative, fu anche tenuto fuori dalla sala montaggio in fase di post-produzione, curata dallo stesso Garland). In passato comunque Alex Garland dichiarò di non voler realizzare un sequel di Dredd, citando come motivo proprio i difficili momenti passati sul set.

Dal canto suo, invece, Karl Urban vuole tornare nei panni di Judge Dredd e non vede l'ora che un eventuale sequel si concretizzi, ma diteci voi cosa ne pensate: vi era piaciuto il primo film?, vorreste un nuovo capitolo? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti!