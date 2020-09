Jude Law svela:"Durante Contagion i virologi ci avvisarono dell'arrivo di una pandemia"

Un decennio fa Jude Law era impegnato sul set di Contagion di Steven Soderbergh e secondo quanto dichiarato dall'attore britannico, sul set i virologi li avrebbero avvisati dell'arrivo futuro di una pandemia. E proprio Contagion quest'anno è stato uno dei film maggiormente visti, soprattutto nel periodo della quarantena.

Intervenuto online al The Tonight Show di Jimmy Fallon, a Jude Law è stata chiesta la sua opinione sui motivi per cui Contagion si è rivelato uno dei film più recuperati durante il lockdown:"Ho trovato un po' strano, quando nel bel mezzo della pandemia tutti hanno riguardato il film. Non c'è bisogno di riguardarlo, basta accendere la tv e guardare i notiziari".



Law è entrato nel dettaglio, svelando un particolare riguardo la lavorazione:"Se devo essere sincero... uno dei ricordi o delle esperienze più toccanti sul set di quel film era la presenza di virologi e dottori che ci consigliavano, persone straordinarie, e tutti dicevano che l'arrivo di una pandemia era solo questione di tempo. Ricordo di aver finito l'esperienza riflettendo sul fatto che ci tocchiamo il viso diecimila volte al giorno e che non ci laviamo le mani, poi un po' alla volta non ci ho pensato più".

Nella trama di Contagion un'epidemia mortale dilaga in poco tempo in tutto il mondo. Un team internazionale di medici cerca di trovare un modo per sconfiggere il virus, che nel frattempo si diffonde sempre di più.

Nel ricco cast del film di Soderbergh sono inclusi Marion Cotillard, Matt Damon, Laurence Fishburne, Kate Winslet, Gwyneth Paltrow, Bryan Cranston e Jude Law.

Su Everyeye trovate la recensione di Contagion. Nei giorni scorsi Jude Law è diventato papà per la sesta volta.