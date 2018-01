Jude Law racconta il suo pomeriggio con J.K. Rowling per prepararsi al ruolo di Silente

Mentre attendiamo fiduciosi un primo teaser trailer ufficiale di Animali Fantastici i Crimini di Grindelwald , è durante la cerimonia di premiazioni dei Golden Globes di due giorni fa cheha rivelato in esclusiva ail suo pomeriggio passato conper prepararsi al ruolo del giovane Silente.

Parlando allora in esclusiva con la giornalista Caryl Steel, l'attore ha rivelato di aver appreso l'intero passato del futuro Preside di Hoghwarts direttamente dalla fonte, dall'autrice dei libri di Harry Potter e sceneggiatrice dell'intera pentalogia cinematografica dedicata al magizoologo Newt Scamander.



Queste le parole di Law: "Sapete cosa ho fatto? Mi sono seduto in una stanza per un pomeriggio intero con J.K. Rowling e ho ascoltato le sue straordinarie storie e i suoi saggi consigli. È stata così gentile da condividere con me tutto il passato e le sue speranze future per questa giovane iterazione del personaggio, e questo mi ha messo davvero sulla strada giusta per comprenderlo e interpretarlo". E dato l'entusiasmo dei fan nel vederlo contro il Grindelwald di Johnny Depp, l'attore ha specificato che al momento "non può dire nulla al riguardo".



Vi ricordiamo che Animali Fantastici i Crimini di Grindelwald vedrà nel cast anche Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol e Zoe Kravitz, per un'uscita prevista nelle sale il 15 novembre 2018.