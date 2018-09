Jude Law parla del suo ruolo in Captain Marvel, quando vedremo il primo trailer?

Nella giornata di ieri vi abbiamo mostrato tante foto e alcuni dettagli dal prossimo film dedicato al personaggio di Captain Marvel in cui vedremo, tra gli altri, Jude Law interpretare il mentore della protagonista.

Nel corso di un'intervista con Entertainment Weekly Jude Law si rifiuta di fornire il nome del suo personaggio (secondo i rumor è Mar-Vell, il Captain Marvel originale) e afferma che sarà "guidato da una credenza divina del popolo Kree. E' quasi un guerriero devoto. Indiscusso, conservatore ma anche d'ispirazione". Il suo personaggio finirà per prendere sotto la sua ala protettrice la Carol Danvers di Brie Larson: "Questi poteri straordinari che Carol possiede, lui li vede come un dono e qualcosa che lei deve imparare a controllare. E' un leitmotiv nel corso del film, l'apprendimento del controllare le proprie emozioni e usare i propri poteri con saggezza".

"C'è un rapporto veramente forte tra i due che finisce per creare un po' di tensione nel gruppo degli Starforce" ha replicato la Larson "del tipo 'perché loro hanno questo rapporto, perché non noi?'. "Quando ho lavorato per la prima volta con Robert Downey Jr. aveva appena girato il primo Iron Man, quindi l'ho seguito nel suo viaggio e rapporto con la Marvel" spiega Law "Non mi ha mai dato un consiglio ma mi ha sempre detto che si divertiva un mondo a girare queste pellicole".

"E' qualcuno che abbiamo ammirato da tempo e per cui abbiamo cercato un ruolo nei nostri film da anni" ha confermato Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios "In questa pellicola la sua parte sarà straordinaria".

E il trailer di Captain Marvel quando arriverà? Secondo un rumor (non confermato) di MCUCosmic dovrebbe debuttare entro due settimane da oggi, quindi tenetevi pronti.