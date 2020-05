Jude Law papà per la sesta volta: la moglie Philippa è in dolce attesa

Auguri a Jude Law e Philippa Coan! Sorpresa in giro per le strade di Londra in compagnia del marito, come riportato dal Daily Mail, la psicologa comportamentale ha sfoggiato un evidente pancione: la coppia è in dolce attesa del loro primogenito.

"Lui e Philippa sono incredibilmente felici insieme e sono lieti di poter allargare la famiglia. Sono tutti molto entusiasti del nuovo arrivo" ha rivelato un amico della coppia al tabloid, che ha pubblicato alcuni scatti dei due a passeggio.

Law e la Coan si sono sposati a maggio dello scorso anno con una cerimonia intima sempre a Londra, davanti a pochi familiari e amici. "Sarebbe stupendo avere altri figli" aveva dichiarato al tempo l'attore. "sono fortunato di poter stare con una persona con la quale mi diverto più di quanto abbia mai fatto in vita mia e di cui sono follemente innamorato."

L'attore è dunque pronto ad accogliere al mondo il suo sesto figlio: i primi tre, Rafferty (23 anni), Iris (19) e Rudy (17) sono nati durante il matrimonio con Sadie Frost, da cui Law si è separato nel 2003. Sophia (10) e Ada (5) sono invece nati rispettivamente dalle relazioni con Samantha Burke e Catherine Harding.

Jude Law, lo ricordiamo, il prossimo tornerà sul grande schermo con due importanti franchise: a novembre 2021 riprenderà i panni di Albus Silente nel terzo capitolo di Animali Fantastici, mentre a dicembre apparirà al fianco di Robert Downey Jr. in Sherlock Holmes 3 di Dexter Fletcher.