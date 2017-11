Jude Law in trattative finali per interpretare Mar-Vell in Captain Marvel!

Come vi abbiamo già svelato, le riprese di Captain Marvel , prossimo cinefumetto dei Marvel Studios, saranno anticipate a gennaio potenzialmente per permettere una sorta di tie-in con le riprese di

Ora Variety conferma che il casting per il cinecomic sta andando avanti. L'attore Jude Law (Sherlock Holmes, Era mio padre) è in trattative finali per entrare nel cast di Captain Marvel dove affiancherà Brie Larson, interprete della supereroina protagonista.

Law interpreterà il personaggio del Capitan Marvel originale, il Dottor Lawson/Mar-Vell, "un mentore per Carol Danvers mentre tenta di capire i suoi poteri". A quanto pare, anche Keanu Reeves era stato avvicinato per interpretare il personaggio, ma ha rifiutato in favore di Law.

La pellicola arriverà l'8 marzo 2019.