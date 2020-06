Jude Law, il figlio Rafferty sta facendo letteralmente impazzire le fan del padre

Che Jude Law sia uno degli attori più desiderati di Hollywood non lo scopriamo oggi: la star di The Young Pope e Animali Fantastici rientra stabilmente nelle liste degli uomini più sexy del pianeta, e nonostante l'avanzare dell'età il suo fascino non sembra aver subito battute d'arresto.

Se da un lato Jude Law ha cominciato da un po' a sfruttare il fascino aggiuntivo dell'uomo brizzolato, però, c'è qualcuno che dal basso della sua giovane età sembra cominciare a scalciare per detronizzarlo... E non è un qualcuno a caso!

Stiamo infatti parlando del figlio di Jude e Sadie Frost, Rafferty Law: 23 anni, musicista e attore, il ragazzo è stato protagonista nei giorni scorsi di un servizio fotografico su Wonderful Magazine che ha mandato letteralmente in delirio le sue follower su Instagram! Insomma, tale padre tale figlio, e a Jude Law non possiamo che consigliare di guardarsi le spalle.

Rafferty, intanto, sta provando a ripercorrere le tracce dei suoi genitori nel mondo del cinema, ma a quanto pare la cosa è tutt'altro che semplice: "Penso che ci siano stati vantaggi e svantaggi a crescere con due genitori famosi. Mi sono sempre concentrato sul perseguimento delle cose che amo e sul dimostrare alle persone che sono un gran lavoratore" ha dichiarato il ragazzo durante l'intervista rilasciata a Wonderful Magazine.

Tornando all'avanzare dell'età, Jude Law ha recentemente dichiarato di non aver paura della calvizie: l'attore ha ammesso senza problemi di sapere di essere ritenuto un uomo affascinante, e non crede di doversi preoccupare della perdita di qualche capello.