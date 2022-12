Jude Law compie 50 anni: 'Il gossip? M'interesso di ciò che fa la gente solo sul lavoro'

Far parte del mondo di Hollywood e sperare di sfuggire alle grinfie della stampa gossippara è praticamente un'utopia: Jude Law è uno che non si fa illusioni in tal senso, ma non per questo risparmia delle severe stoccate a chi smania per conoscere ogni singolo, inutile dettaglio della vita di una star del cinema.

Nel giorno del 50esimo compleanno dell'attore di Animali Fantastici e The Young Pope, ci tornano infatti in mente alcune sue dichiarazioni sulla tendenza di un certo tipo di stampa ad interessarsi eccessivamente alla vita privata delle persone: "Io sono interessato solo a ciò che fanno le persone nella loro vita lavorativa, sono sinceramente non interessato a ciò che fanno al di fuori del loro lavoro" furono le sue parole.

Law proseguì, nel corso di un'intervista rilasciata nel 2013: "Sono fortunato a poter lavorare con persone davvero interessanti e su roba davvero interessante. Ma a quanto pare è molto più interessante parlare della mia attaccatura dei capelli, o del fatto che io sia o meno ingrassato o che stia o meno vedendo qualcuno. Penso che stiamo concedendo un po' troppo a noi stessi di indugiare in questa melma, in questa immondizia gossippara. Pare che stia diventando una tendenza nazionale".

Insomma, nel caso in cui dovreste mai incontrare Jude Law, meglio evitare domande sulla sua vita privata! A proposito di lavoro, ecco chi interpreterà Jude Law in Skeleton Crew.