Jude Law ammette: 'Il tema del fare un passo avanti è ancora irrisolto per noi maschi'

Non è mai banale, Jude Law: le intervista della star di Gattaca sono sempre un'interessante mix di sfrontatezza e introspezione, come dimostra ancora una volta la chiacchierata pubblicata qualche tempo fa da Grazia in cui il nostro ha parlato apertamente dei problemi relativi al ruolo degli uomini nella società attuale.

"Il tema del fare un passo avanti rispetto a ciò che siamo è ancora irrisolto per noi maschi. Molti pensano che basti accettare la nostra vulnerabilità o capire che cosa vogliamo davvero dalla vita e inseguirlo. Altri ancora credono che essere uomini migliori significhi solo essere ancora più generosi, ancora più ambiziosi e avere tutte quelle qualità che apparentemente ti rendono un maschio di successo. Io, però, penso che nessuno oggi abbia trovato una vera risposta alla domanda: come si può essere uomini migliori?" sono state le parole di Law al riguardo.

L'attore di Animali Fantastici, comunque, ha anche commentato l'attuale situazione del cinema durante la pandemia: "Sarà interessante vedere che modelli nasceranno in questa emergenza. Per esempio, i festival cinematografici, come quello di Venezia, sono appuntamenti meravigliosi: è lì che nasce l’energia che manda avanti l’universo del cinema, che rende visibili a una vasta platea le piccole produzioni, che fa scoprire al pubblico vecchi e nuovi talenti. La nostra missione di attori è cercare di far tornare quell’entusiasmo nel nostro mondo coinvolgendo chi ama il grande schermo". La star di The Nest, comunque, sembra accettare piuttosto bene anche l'invecchiamento: ecco, ad esempio, cosa disse Jude Law per quanto riguarda la sua calvizie.