Jude Law è Albus Silente in un video di Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald

Durante latenutasi lo scorso Sabato all’Universal Orlando Resort sono state mostrate le primissime immagini del secondo capitolo cinematografico di Animali Fantastici . Oltre alle parole spese dagli attori e dal cast tecnico, rivediamonei panni del giovane

Tra gli attori comparsi brevemente in alcuni spezzoni dell’intervista, girate in set diversi, ci sono Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Zoe Kravitz e Jude Law. Tra questi vi riportiamo il commento di Ezra Miller secondo cui I Crimini di Grindelwald poterà la storia di Harry Potter ad un nuovo livello.

Nel breve footage mostrato vediamo Newt che sembra emergere dalla sua valigia, Tina intenta a guardarre dietro delle sbarre (di un circo magico?), Queenie vicina ad un banco (pronta magari per approdare a Parigi?), Jacob in piedi sorridente, il primo sguardo al Grindelwald di Johnny Depp ed, infine, la sagoma di quello che dovrebbe essere Jude Law su di un tetto mentre agita la bacchetta.

Nel sequel di Animali Fantastici Grindelwald è sfuggito alla custodia del MACUSA e da quel momento ha proseguito la ricerca di ulteriori seguaci per il perseguimento della sua causa: far prevalere i maghi a scapito degli esseri non magici. L’unico mago che potrebbe essere in grado di fermarlo è quello che un tempo riteneva essere il suo più caro amico, Albus Silente. Quest’ultimo, tuttavia, avrà bisogno di aiuto da colui che già in passato ha ostacolato Grindelwald, il suo ex studente Newt Scamander. Assieme a Newt si uniranno nuovamente Queenie e Tina Goldstein nella prossima avventura, così come ritornerà anche il non magico (babbano) Jacob. La missione contro il villain testerà la loro lealtà in un mondo magico che diventa ancora più diviso e pericoloso.

Diretto da David Yates e sceneggiato dall’autrice che ha dato vita alla saga del mago più famoso al mondo, J.K. Rowling, in Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald ritroveremo Eddie Redmayne (Newt Scamander), Alison Sudol (Queenie Goldstein), Katherine Waterston (Tina Goldstein), Dan Fogler (Jacob Kowalski), Ezra Miller (Credence) e Johnny Depp (Gellert Grindelwald). A dare corpo e voce ad un giovane Albus Silente troveremo Jude Law. Tra i nuovi ingressi ci saranno anche Zoë Kravitz (Leta Lestrange), vista in una breve sequenza del primo capitolo, Callum Turner (Theseus Scamander) e Brontis Jodorowsky (Nicolas Flamel).

Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald uscirà nelle sale italiane il 15 novembre 2018.