Judas and the Black Messiah: Warner punta all'Oscar e cambia la data d'uscita del film

Con il posticipo della notte degli Oscar all'aprile 2021, la finestra per presentare i propri film candidati al pubblico americano si è anch'essa spostata e così la Warner Bros. ha deciso di posticipare l'uscita di Judas and the Black Messiah, il suo film con protagonista Daniel Kaluuya sul quale punta moltissimo in questa stagione dei premi.

La pellicola, un dramma storico che racconta la storia vera di Fred Hampton, leader delle Pantere Nere, e del tentativo della FBI di affossarlo, era inizialmente programmata per un'uscita nell'agosto di quest'anno, ma adesso uscirà nelle sale (e contemporaneamente in streaming su HBO Max) il 12 febbraio 2021.

Diretto dal giovane Shaka King e scritto da quest'ultimo insieme a Will Berson, Judas and the Black Messiah si basa su un soggetto di King, Berson e dei fratelli Kenny e Keith Lucas. Racconterà l'assassinio del leader delle Pantere Nere e nel cast - oltre a Daniel Kaluuya e Lakeith Stanfield - ci saranno anche Jesse Plemons, Dominique Fishback e Martin Sheen.

A produrre la pellicola c'è anche Ryan Coogler, regista di Black Panther e Fruitvale Station attualmente al lavoro sul sequel del cinecomic Marvel che purtroppo dovrà fare a meno della presenza di Chadwick Boseman, prematuramente scomparso lo scorso agosto a causa di un cancro.

"Fred Hampton è qualcuno il cui lavoro e la storia del suo assassinio hanno avuto un impatto fin dal primo giorno in cui sono accaduti e non fanno altro che diventare sempre più rilevanti oggi in un contesto più urgente - ha dichiarato Coogler - Ma penso anche che il punto di vista di Shaka e come ha scelto di raccontare questa storia è anche qualcosa di estremamente rilevante".