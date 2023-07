Judas and the Black Messiah, Stanfield fu costretto a mesi di terapia dopo le riprese!

Judas and the Black Messiah è stata una delle pellicole che più ha rappresentato la stagione dei premi del 2021. Il film ha portato Daniel Kaluuya alla vittoria dell'Oscar come miglior attore protagonista ma, a quanto pare, non tutti i membri del cast hanno avuto solo feedback positivi.

Il film racconta la storia dell'agente CIA infiltrato nel Black Panther Party O'Neal che scala le gerarchie del partito e si avvicina al suo capo, Fred Hampton. Figura carismatica e capace di trascinare le masse, Hampton ha un ruolo fondamentale non solo nella fondazione della politica delle Pantere Nere ma anche nello sviluppo di una ideologia violenta e sovversiva. Il personaggio di O'Neal nel corso della pellicola si trova ad affrontare scelte molto complesse e questo pare non aver aiutato molto il suo interprete.

Pare che Lakeith Stanfield dopo aver vestito i panni di O'Neal sia stato costretto a mesi di terapia per riuscire a ritrovare il proprio equilibrio. Lo stesso Stanfield si era scusato per delle chat antisemite trapelate sul suo conto che avevano, indubbiamente, lasciato un'ombra considerevole sulla sua immagine. L'attore, dopo aver passato mesi sul set nelle vesti di William O'Neal, fu costretto ad occuparsi per diverso tempo di se stesso e della propria salute mentale.

