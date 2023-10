Judas and the Black Messiah, il regista si sarebbe ispirato ad un celebre film di Scorsese

Judas and the Black Messiah è una delle pellicole più celebrate degli ultimi anni. Le sue origini, però, sembrano essere legate ad un altro importantissimo film diretto da Martin Scorsese che sembra aver dato al regista quell'idea di "doppio gioco" che percorre l'intera pellicola.

Non è raro vedere registi meno esperti o esordienti ispirarsi alle idee di mostri sacri del cinema e, Scorsese, senza alcun dubbio è uno di questi miti. La pellicola con protagonisti Lakeith Stanfield e Daniel Kaluuya, secondo il regista Shaka King, avrebbe avuto come ispirazione principale The Departed - Il bene e il male, pellicola che portò Martin Scorsese a conquistare l'Oscar alla Miglior Regia nel 2007. Proprio come The Departed, Judas and the Black Messiah non è stato un film facile da realizzare, tanto da spingere il suo protagonista Lakeith Stanfield a mesi di terapia.

Secondo Shaka King, infatti, l'idea iniziale del film era realizzare un The Departed - Il bene e il male all'interno del mondo dell'Intelligence e delle Pantere Nere. Per lui sarebbe stato un modo intelligentissimo per raccontare la storia del protagonista Fred Hampton dando quel costante senso di incertezza su chi sta dalla parte di chi che percorre tutta la narrazione di The Departed. Insomma, un gioco delle parti molto fine che avrebbe portato a capire meglio anche l'ideologia delle Pantere Nere.

Se vi va di scoprire qualcosa in più sul film, vi consigliamo la nostra recensione di Judas and The Black Messiah. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!