Judas and the black messiah, da oggi in digitale il film Warner Bros. candidato a 6 Oscar

Appena in tempo per la cerimonia degli Oscar 2021 prevista per fine mese, Warner Bros. porta in Italia tramite mercato digitale anche Judas and the black messiah, thriller poliziesco ispirato ad una storia vera con protagonisti Daniel Kaluuya e LaKeith Stanfield.

Il film, candidato a 6 Premi Oscar tra cui miglior film, miglior fotografia, miglior canzone originale, miglior sceneggiatura originale e una doppietta nella categoria di miglior attore non protagonista, è disponibile da oggi 9 aprile per l'acquisto e il noleggio premium su tutte le piattaforme digitali: se siete interessati, potrete trovarlo su Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio premium su Sky Primafila e Infinity.

La trama di Judas and the black messiah segue l’informatore dell’FBI William O’Neal (LaKeith Stanfield), infiltratosi nel partito delle Black Panther dell’Illinois con l’incarico di tenere d’occhio il loro carismatico leader, il Presidente Fred Hampton (Daniel Kaluuya): come ex ladro e amante del brivido, O’Neal sembra divertirsi a correre il rischio di manipolare tanto i suoi compagni quanto il suo supervisore, l’Agente Speciale Roy Mitchell (Jesse Plemons), e proprio mentre Hampton sta vivendo un periodo politico di forte ascesa professionale ma anche privata, dato che incontra e si innamora della sua compagna di rivoluzione Deborah Johnson (Dominique Fishback). Ma cosa farà O’Neal? Da afroamericano, si allineerà alle idee rivoluzionare di Hampton? Oppure servirà il volere dei politici bianchi e contribuirà alla sua distribuzione orchestrata dal direttore dell’FBI J. Edgar Hoover (Martin Sheen)?

Judas and the Black Messiah tornerà il 25 aprile dal palco del Dolby Theatre in gara agli Oscar 2021. All'interno dell'articolo potete godervi il trailer ufficiale, mentre qui sotto trovate i primi dieci minuti in anteprima.