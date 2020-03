Juan Carlos Fresnadillo, regista di 28 settimane dopo, dirigerà un nuovo fantasy Netflix

È Discussing Film a rendere noto in esclusiva che Juan Carlos Fresnadillo, regista noto soprattutto per aver diretto il film zombie 28 settimane dopo, è stato ingaggiato da Netflix per sviluppare un nuovo fantasy intitolato Damsel.

Il film, da non confondere con l'omonima pellicola uscita nel 2018 con protagonisti Robert Pattinson e Mia Wasikowska, sarà scritto da Dan Mazeau (Wrath of the Titans) con Joe Roth e Jeff Kirschenbaum che si occuperanno invece della produzione attraverso la Roth Kirschenbaum Films, casa di produzione che di recente ha lavorato a Fast & Furious 9. La scenografia sarà curata da Patrick Tatopoulos (Batman v Superman, Maleficent 2).

Stando alla descrizione, Damsel segue le vicende di una principessa che sta per sposare un principe per aiutare il padre, il quale ha un disperato bisogno del denaro a cui avrà accesso dopo il matrimonio. Dopo aver sposato il principe, tuttavia, la principessa scopre di essere stata ingannata per essere offerta come vittima sacrificale ad un crudele drago che è pronto a divorarla.

Le riprese della pellicola dovrebbero iniziare nel corso del 2021.

Fresnadillo, lo ricordiamo, ha ancora in programma di dirigere il remake live-action de La spada nella roccia targato Disney, le cui ultime notizie risalgono al 2019 e per cui dunque non si hanno novità sull'inizio della produzione.

