Joy To The World è la nuova pellicola natalizia del regista di Johnny English

Secondo quanto riportato da Deadline, David Kerr si sta preparando al ritorno dietro la macchina da presa per un film a tema natalizio tratto da una leggenda popolare irlandese e intitolato Joy To The World.

Kerr ha una lunga carriera nel piccolo schermo alle spalle, avendo diretto episodi di serie come Inside No. 9, Comedy Playhouse, No Offence e il film per la tv tratto da Shakespeare A Midsummer Night's Dream. Nel 2018 ha compiuto il suo esordio in un lungometraggio per il cinema con Johnny English colpisce ancora, terzo capitolo dell'esilarante spy-comedy saga con protagonista l'imbranatissimo Agente impersonato da Rowan Atkinson che ha incassato 150 milioni di dollari nel mondo.

La sceneggiatura di Joy to the World è stata affidata a Ronan Blaney, che nel 2014 scrisse il cortometraggio Boogaloo And Graham, poi nominato e vincitore ai BAFTA. Il corto ottenne la nominatio anche agli Oscar successivi. Blaney ha anche scritto tre film, Love Bite nel 2012, il mystery Don't Go nel 2018 e il crime-thriller A Good Woman Is Hard To Find che ha chiuso il FrightFest di quest'anno.

In Joy To The World, sorta di coming-of-age story, racconta di un bambino che, rimasto disilluso e scettico sul Natale dopo che un ladro travestito da Babbo Natale rapina una banca, incontra un uomo nei boschi anch'egli travestito da Babbo Natale, che dice di essere scivolato giù dalla sua slitta. I due instaurano un'amicizia e si dirigeranno verso un'avventura.

A produrre la pellicola ci saranno Kate McColgan della Calico Pictures, Vivien Muller-Rommel e Michael Lehmann per Studio Hamburg UK. Il progetto, attualmente in fase di sviluppo, ha poi il supporto di Irish Film Board, Northern Ireland Screen, e del BFI. Attualmente sono in corso i casting per le varie parti, con le riprese fissate per l'autunno 2020.