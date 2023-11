Joss Whedon voleva Angelina Jolie come Wonder Woman prima di Gal Gadot

Il ruolo della Principessa Diana in Wonder Woman ha dato enorme popolarità a Gal Gadot. Prima di essere affidata all’attrice israeliana, però, la parte dell’eroina DC era stata immaginata per un’altra grande interprete di Hollywood da Joss Whedon, con il regista e sceneggiatore che avrebbe visto Angelina Jolie come la perfetta Amazzone DC.

Dopo aver parlato delle location italiane in cui è stato girato Wonder Woman, torniamo a parlare di uno dei personaggi più iconici dell’universo DC per raccontare come la storia sarebbe potuta andare diversamente se un’idea di Joss Whedon, anteriore alla febbre dei cinecomic, avesse visto la luce.

Il regista di The Avengers aveva infatti scritto già nel 2005 una sceneggiatura per la DC che coinvolgeva Wonder Woman, prendendo come spunto e ispratizione per il suo personaggio una delle attrici più importanti di Hollywood.

Queste le parole di Whedon a Entertainment Weekly: “Per me, Wonder Woman fondamentalmente era Angelina Jolie. Lei passa un sacco di tempo a volare da una parte all’altra, lavora in molti paesi diversi, è un’icona globale. Ed è sconvolta dal modo in cui le persone si trattano a vicenda”.

Non solo una questione estetica, dunque, quella che aveva attirato l’attenzione del filmmaker che aveva rivisto l’eroina dei fumetti negli atteggiamenti e nel carattere di una donna che si è fatta conoscere tanto per la sua bravura sul set quanto per la grande attenzione a temi importanti, diventando, nel corso del tempo, uno dei personaggi pubblici più influenti del mondo del cinema.

Siamo sicuri, pur non potendo avere una controprova, che il pubblico avrebbe apprezzato la Jolie nel ruolo di Diana, senza naturalmente voler togliere nulla alla bravissima Gadot. A proposito del personaggio DC, vi lasciamo alle dichiarazioni di Lynda Carter sul fatto che Wonder Woman sia un’icona LGBTQ+.