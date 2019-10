Anche Joss Whedon risponde alle dichiarazioni di Scorsese sui film Marvel

Non si è ancora placata la polemica causata dalle ultime dichiarazioni di Martin Scorsese sui film Marvel, anzi, continuano ad arrivare risposte da parte di chi a questi ultimi ci ha lavorato, tra cui il regista dei primi due capitoli sugli Avengers, Joss Whedon.

Dopo l'amareggiato commento di James Gunn alle recenti affermazioni di Scorsese sulle pellicole del Marvel Cinematic Universe, che aveva definito "parchi a tema" piuttosto che cinema e prodotti che "non cercano di trasmettere esperienze emotive e psicologiche", arriva anche il tweet di Joss Whedon, che sulla piattaforma social supporta il regista dei due film sui Guardiani della Galassia.

"'Non è il cinema degli esseri umani che cercano di di trasmettere esperienze emotive e psicologiche a un altro essere umano'

La prima cosa a cui penso è @JamesGunn, e a come ci abbia messo tutto se stesso e il suo cuore in GOTG. Venero Marty, e capisco il suo punto, ma...

Beh, c'è una ragione se 'sono sempre arrabbiato'".

Scrive Whedon, facendo riferimento, con l'ultima frase, a quella pronunciata dall'Hulk di Mark Ruffalo nel film da lui diretto, The Avengers.

La polemica scaturita dai commenti di Scorsese sta facendo, come prevedibile in questa era, il giro del web, e in molti si stanno "schierando" da una parte o dall'altra, in quelle che sono lunghe e appassionate discussioni sulla settima arte.