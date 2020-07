Joss Whedon, nuove accuse: 'Egomaniaco dal comportamento orribile sul set'

Dopo la sorprendente sfuriata di Ray Fisher contro Joss Whedon, continuano le polemiche intorno alla figura del regista di Avengers e Justice League, adesso attaccato anche da due suoi storici collaboratori.

Nel corso di una recente intervista con Metro Jeff Pruitt e Sophia Crawford, coordinatori degli stunt di Buffy l'ammazzavampiri, hanno definito Whedon un "egomaniaco", parlando di comportamento orribile e inaccettabile sul set:

“Una volta sono stato chiamato nel suo ufficio e mi ha dato un ultimatum, di punto in bianco. Mi disse: 'Puoi tornare nello show, ma devi lasciare Jeff'" ha rivelato la Crawford. "Ho praticamente iniziato a piangere. E ho detto: 'Fanculo. Sei orribile, me ne vado'".

Pruitt, che ora è sposato con la Crawford, ha rivelato che dopo aver saputo del loro rifiutati di lasciarsi il regista di Avengers li ha minacciati dicendo che non avrebbero trovato un altro lavoro a Hollywood. "Disse a Sophia e me che nessuno ci avrebbe più assunti dopo questa storia. Ma attenzione, perché Whedon non dice mai direttamente che farà in modo di non farti avere un lavoro. Insinua soltanto che nessuno ti assumerà più se a lui non vai a genio."

Pruitt ha parlato anche di come lui e Joss Whedon abbiano avuto una relazione di lavoro perfetta fino a quando, a quando il successo di Buffy non gli ha dato alla testa. “Abbiamo avuto un'ottima relazione, io e Joss, ma è cambiato quando lo show è decollato. È passato dall'essere un umile scrittore che mi interpellava e mi chiedeva consigli su come poter girare alcune scene di combattimento ad un vero e proprio egomaniaco. O forse è sempre stato così e io ero semplicemente troppo ingenuo per capirlo, perché non mi aveva mai mostrato quel suo lato prima.“

Per altri approfondimenti vi ricordiamo che Joss Whedon sarà al Comic-Con: non esattamente la finestra ideale per questo tipo di discorsi, ma chissà che non coglierà l'occasione per commentare tutta la vicenda.