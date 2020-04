Joss Whedon si è incontrato coi Marvel Studios per il film dei Fantastici Quattro

Prendete queste informazioni con le dovute pinze, ma nuove indiscrezioni emerse nella notte e arrivate subito al centro del web affermano che il regista Joss Whedon, regista di Avengers e Age of Ultron, si sarebbe incontrato con i Marvel Studios per lo sviluppo del film dei Fantastici Quattro.

Nel suo show su YouTube, il solitamente affidabile John Campea ha riferito che le sue fonti gli hanno parlato di un incontro tra Whedon e la casa di produzione di Kevin Feige per portare la celebre famiglia dei supereroi nel Marvel Cinematic Universe. Il giornalista sottolinea che potrebbe essere stata semplicemente una conversazione informale o una sessione di brainstorming, ma l'incontro fa supporre che ci sia anche la possibilità che Whedon sia interessato a dirigere il progetto.

Come noto i rapporti fra Feige e Whedon arrivarono ai minimi storici durante la produzione e dopo l'uscita di Avengers: Age of Ultron, col regista che lasciò il MCU dopo che, per sua stessa ammissione, la lavorazione del suo secondo film non fu un'esperienza particolarmente piacevole per lui. Tuttavia sono passati diversi anni ormai e entrambe le parti ora sembrano essersi lasciati alle spalle le differenze che le portarono a scontrarsi.

Cosa c'è di vero? Come detto Campea è stato una presenza fissa online per molti anni ed è comportato che in passato abbia riportato con largo anticipo notizie poi dimostratesi vere, eppure spesso e volentieri ha preso anche qualche clamoroso granchio. Quel che è certo è che si tratta del secondo forte rumor sui Fantastici Quattro, dato che nella giornata di ieri si è parlato di un incontro virtuale fra John Krasinski e i Marvel Studios. Ricordiamo che, qualche settimana fa, anche la moglie di Krasinski, Emily Blunt, ha avuto contatti con la compagnia, e i fan già sperano di vederli nei panni di Reed e Sue Storm.

