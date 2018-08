Joss Whedon esalta la gestione dei registi da parte dei Marvel Studios

Joss Whedon è stata una persona chiave per decennale successo del Marvel Cinematic Universe, avendo diretto nel 2012 il primo iconico film degli Avengers e in seguito anche Avengers: Age of Ultron.

Il regista arriva dal discusso lavoro di rifinizione per Justice League, e pur non collaborando più con i Marvel Studios sembrerebbe essere rimasto in buoni rapporti con la casa di produzione. In uno dei contenuti speciali della versione home video di Avengers: infinita War, Whedon ha speso delle ottime parole per la gestione dei numerosi registi del MCU da parte dello studio.

"Una cosa geniale della Marvel è che nessuno di noi ha necessariamente un curriculum per fare un grande film d'azione. Sono interessati a fare esprimere le persone, non gli interessa far seguire una strada precisa, vogliono che ognuno di noi metta se stesso nel film. Si capisce chi è chi e di cosa vuole parlare."

Pellicole come i Guardiani della Galassia sembrerebbero supportare le dichiarazioni di Whedon. Tolta la triste vicenda del licenziamento, infatti, James Gunn nei suoi film ha potuto mostrare tutta la sua personalità, mantenendo l'autorialità espressa nei suoi lavori precedenti. Certo, non tutti i film del MCU sembrano andare in questa direzione, almeno a giudicare dal risultato finale. Whedon, però, sembra molto sicuro nel descrivere la linea della casa delle idee.