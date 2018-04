Joss Whedon ha diretto, e modificato, una parte della scena post-credit di Justice League

La scena dopo i titoli di coda di Justice League è stata, probabilmente, una delle cose migliori del film o meglio, una delle cose maggiormente apprezzate. Adesso scopriamo che una buona parte di quella stessa scena, è stata girata da Joss Whedon.

Il regista ha preso le redini di Justice League dopo che purtroppo, a causa di una tragedia familiare, Zack Snyder ha dovuto abbandonare il progetto, peraltro finito. Arrivando alla regia con moltissimo materiale già girato (praticamente tutto), Whedon doveva apportare, almeno inizialmente solo poche modifiche. Alla fine invece, i reshoot sono stati molto più imponenti del previsto e, alla fine, non hanno dato il risultato sperato.

Che questo sia dipeso dal fatto che la Warner non fosse d'accordo con la visione di Snyder, non è stato mai confermato; resta il fatto che la pellicola con riuniti gli eroi Dc non è stata un gran successo di pubblico, e ha messo in serio pericolo il futuro sviluppo ci quello che conosciamo, in modo non ufficiale, come il DC Extended Universe.

Nonostante questo, la scena post credit è piaciuta a molti e, anche se l'ha pensata totalmente Snyder, è stata in parte girata anche da Whedon. Originariamente, Deathstroke era destinato a diventare il protagonista villain del The Batman di Ben Affleck ed è lecito supporre che questa scena, all'inizio, dovesse vedere Lex Luthor intento ad assumerlo per rintracciare il Cavaliere Oscuro. Questo perché il video che vi mostriamo nel player, sembra indicare un grosso cambiamento apportato da Joss Whedon.

Al minuto 2:38 un operatore di Justice League dice che Whedon ha aggiunto questa frase: "Per dirla chiaramente, non dovremmo avere una lega nostra?" In questo modo si indicava il fatto che sarebbe potuta, in futuro, arrivare la Injustice League, ed è stata dunque tolta ogni battuta che si riferiva invece a The Batman.

Probabilmente saprete che, recentemente, Zack Snyder ha affermato di non aver ancora visto il final cut di Justice League, quello che abbiamo visto al cinema. Beh, quando un fan gli ha chiesto, su Vero - dopo che lui aveva condiviso un bel video di Manganiello nei panni di Deathstroke - qualcosa riguardo proprio questa scena di cui sopra, la risposta del regista è stata: "E cos'è questo?".

Che ne pensate?