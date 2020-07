Joss Whedon confermato tra gli ospiti del Comic-Con, si parlerà anche di Justice League?

Mancano ormai meno due settimane all'edizione 2020 del Comic-Con di San Diego, che per la prima volta si terrà online e sarà accessibile gratuitamente da tutti, e ora gli organizzatori hanno reso disponibile la programmazione ufficiale del 24 luglio anticipando la presenza di diversi ospiti d'eccezione.

Tra questi anche Joss Whedon, che intratterrà i fan tramite Zoom per un'ora a partire dalle ore 17 (in Italia dalle 2 di notte). Si tratterà dunque di un'ottima occasione per parlare di alcune delle creazioni più amate del regista, da Buffy l'ammazzavampiri a Firefly e The Avengers, ma soprattutto della sua esperienza dietro la macchina da presa di Justice League.

In queste settimane, dopo l'annuncio dell'arrivo della Zack Snyder's Justice League, Whedon ha infatti ricevuto delle pesanti accuse di pessima condotta sul set da parte dell'attore Ray Fisher, interprete di Cyborg nel film DC, alle quali però non ha voluto rispondere.

Durante la giornata ci sarà anche spazio per Star Wars, che sarà protagonista di ben 3 panel: "The Mandalorian e i suoi molti gadget", "Star Wars Audiobook: Doctor Aphra" e "La psicologia di Star Trek vs. Star Wars".

A proposito di grandi ospiti, il 24 luglio sarà presente anche un panel dedicato a Charlize Theron dal nome "Evolution of a Badass - An Action Hero Career Retrospective", che a quanto pare esplorerà la carriera della star dal punto di vista del cinema d'azione.