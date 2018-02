Joss Whedon abbandona ufficialmente il film su Batgirl

Anche se i rumor indicano Batgirl come uno dei prossimi progetti 'sicurissimi' in casa, dalle pagine del The Hollywood Reporter,, ha fatto sapere di aver abbandonato il progetto che ha sviluppato e scritto.

"Batgirl è un progetto cosi eccitante" si legge nella nota inviata da Joss Whedon al The Hollywood Reporter "La Warner e la DC sono collaboratori di grosso supporto, ma ci sono voluti dei mesi per capire che non avevo una storia. Ringrazio Geoff Johns e Toby Emmerich e tutti coloro che sono stati cosi accoglienti quando sono arrivato, e cosi comprensivi quando io... c'è un'altra parola per dire 'fallito'?".

La notizia arriva un po' a sorpresa ma era già stata vociferata lo scorso novembre, quando un rumor affermava che, effettivamente, il regista di The Avengers e Avengers: Age of Ultron non avrebbe diretto la pellicola stand-alone dedicata a Batgirl. Whedon, secondo delle fonti, non sarebbe riuscito a capire in che direzione procedere con il cinecomic, mentre per altri il regista temeva di ricevere critiche per dirigere un cinefumetto con protagonista una donna. Ora la Warner dovrà cercare un nuovo regista e, i nuovi rumor, indicano che possa essere una donna.

Essendo apparso nell'epica foto dei Marvel Studios, molti fan sul web stanno ipotizzando un suo ritorno proprio alla Casa delle Idee, magari per dirigere la pellicola sulla Vedova Nera che fortemente aveva richiesto allo studio da anni. Questo, ovviamente, lo scopriremo se verrà annunciato come regista di tale progetto, e al momento sono solo speculazioni di fan e niente di più.