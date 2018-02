Joss Whedon abbandona Batgirl: a Zack Snyder piace questa news

Nonostante la versione "ufficiale" fornita dallaè che Zack Snyder abbia lasciatoper una tragedia familiare e che lui stesso, prima di tutto ciò, aveva già ingaggiato personalmente, i rumor raccontano un'altra storia.

Come saprete, tanti rumor e 'notizie' confermerebbero questa tesi. Zack Snyder, secondo queste voci di corridoio, sarebbe stato licenziato molto prima e la sua tragedia familiare - ahimé - usato come "scudo" per nascondere il licenziamento e non danneggiare la pellicola ancor prima della sua release, soprattutto dopo i problemi produttivi e di pubblico dei film precedenti. E anche la notizia dell'ingaggio, proprio da parte di Snyder, di Joss Whedon ad aiutarlo a scrivere delle riprese aggiuntive, sembra non sia 'proprio vera' e che il filmaker dietro The Avengers sia stato ingaggiato dalla Warner per riscrivere, rigirare e rimontare in corsa buona parte di Justice League.

E anche se conferme su questa 'speculazione' non arrivano (e probabilmente, non arriveranno mai), Snyder ha di nuovo lasciato intendere che sia proprio questo il caso. Ma partiamo dall'inizio.

Ieri sera, Whedon ha annunciato di aver abbandonato la regia di Batgirl. La notizia è stata accolta da vari fan - schierati contro Whedon proprio per Justice League - in maniera positiva, mentre da altri in maniera piuttosto negativa.

Una superfan cinese, come spiega Batman-News, ha ritwittato un articolo riguardante questo abbandono che riportava questo titolo "Ancora news brutte per la DC Entertainment: Joss Whedon ha lasciato Batgirl". Il commento della fan? "L'unica brutta notizia è che i media/la stampa ancora pensa che Whedon che lascia il DCEU sia una pessima notizia per la DC". Niente di grosso, insomma, una fan che non è amante del filmaker dietro Avengers: Age of Ultron che esprime tutto il suo dissenso.

La cosa curiosa è che il suo tweet ha ricevuto due likes particolari: uno da Zack Snyder ed uno dal suo fidato collaboratore e amico Clay Enos, direttore della fotografia di Justice League. Alcuni fan pensano che Enos abbia espresso anche un altro parere su Twitter, pubblicando "Good Riddance" dei Green Day subito dopo l'arrivo della notizia.

Voi cosa ne pensate?